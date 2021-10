REC-forlik etter konkurs

REC Silicon viser i en børsmelding mandag kveld til tidligere meldinger om krav fra Nordea på 150 millioner kroner tilknyttet en garanti som ble gitt da konkurs ble åpnet i REC Wafer i 2012.

Partene har nå inngått et forlik som innebærer at REC betaler Nordea 95 millioner kroner mot at Nordea frafaller alle krav mot selskapet.

32 millioner kroner er allerede betalt gjennom en depositumskonto REC har hos Nordea, mens de resterende 63 millionene skal betales i én omgang innen utgangen av februar neste år.