Sjefen selger i strømutfordrer

Nor Vekst, eiet av Skandia GreenPowers adm. direktør Gunnar Norheim, har foretatt salg som følge av utøvelse av tidligere inngått opsjonsavtale til ansatte, fremgår det av en melding tirsdag.

Antallet aksjer som er overdratt, er 50.000 aksjer til kurs 5,25 kroner, og kjøper har i sluttseddelen bekreftet at aksjene ikke videreselges til ny eier før lock-up-avtale for Nor Vekst utgår.