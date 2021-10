Mandagens auksjoner avslørte at Russland ikke har tenkt å øke gasseksporten til Europa fra oktober til november, stikk i strid med tidligere uttalelser fra president Vladimir Putin om at Europa vil tilføres mer gass når den såkalte «gas injection season» avsluttes ved utgangen av oktober.

Gazprom-eksporten var i løpet av de to første ukene i oktober den laveste i denne perioden siden minst 2014, ettersom det meste gikk til å dekke innenlandsk forbruk.

– Hodepine for gassprisen

I november booket Gazprom bare 35 prosent av Mallnow-strømmen (Polen/Tyskland), som representerer Yamal-Europa-rørledningen. Via Ukraina ble ingenting av tilleggskapasiteten på 15.000 kubikkmeter pr. dag booket.

HOLDER TRYKKET PÅ EUROPA: Russland ikke har tenkt å øke gasseksporten fra oktober til november. Her fra Gazprom-anlegget ved Chayandinskoye-feltet i Sibir. Foto: Bloomberg

«Den lave strømmen av russisk gass via Polen og Ukraina har resultert i et massivt skifte i europeiske gasstrømmer, ved at gass på nettobasis nå går fra Nordvest- til Sentral- og Øst-Europa, noe som er en hodepine for gassprisen (TTF-referansen). Europeiske gasslagre er stadig på sesongmessig rekordlave nivåer før vinteren slår inn», skriver senior oljeanalytiker Helge André Martinsen i DNB Markets i en oppdatering tirsdag.

Utsikter til mer vind og mildere vær sender likevel europeiske gasspriser nedover tirsdag. Den nederlandske TTF-frontkontrakten faller tirsdag rundt 4 prosent. Britiske futures trekker ned rundt 8 prosent.

OVERRASKET: DNBs oljeanalytiker Helge André Martinsen. Foto: DNB

– Krisen langt fra over

Han merker seg også at kullprisene i Kina har nådd en ny «all-time high» på 356 dollar pr. tonn.

«Dette indikerer at den globale energikrisen er langt fra over. Kinas sentralregjering har fortalt lokale myndigheter at kullfyrte kraftanlegg bør ha mer enn syv dagers forbruk i reserve for å sikre forsyningen av varme til private hjem denne vinteren. Ledere i byer og provinser kan bli straffet av sentrale myndigheter om reservenivåene ikke møtes», fortsetter DNB-analytikeren.

Kraftig stigende energikostnader har tvunget selskaper som BASF, Yara og CF Industries til å kutte produksjonen, og mer russisk gass blir sett på som eneste måte å unngå en enda dypere tilbudskrise midtvinters.