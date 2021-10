Energikrisen i Europa preger både bedrifter og husholdninger over hele kontinentet.

Samtidig er det store forskjeller i hvordan markedssituasjonen slår ut. I Storbritannia har flere energiselskaper gått konkurs, mens mange i Norge i hovedsak merker situasjonen gjennom økte strømpriser.

– Så ille er det ikke i Norge. Storbritannia er litt spesielt fordi man har satt et tak på prisene ut til forbruker, mens priser i grossistmarkedet er flytende. Det har gitt problemer for en del aktører, sier Marius Holm Rennesund, partner i Thema Consulting, i et intervju med Finansavisen TV.

Han holdt tirsdag et foredrag for bransjeforeningen Energi Norges medlemmer. Rennesund er blant annet utdannet kraftanalytiker og har tidligere bakgrunn fra både Statkraft og Olje- og energidepartementet.

– I det nordiske markedet er de som vil merke dette først de som har mange fastprisavtaler ut til kundene sine, sier Rennesund om hvem som vil kunne bli skvist i Norden fremover, og sikter både til aktører som har solgt kraft sikring eller fastpris til private og bedrifter.

Rekord på rekord

Tirsdag ble det satt ny dagsrekord for strømprisene i Sør-Norge med en pris på 1,43 øre per kilowattime – før avgifter, nettleie og påslag kommer på toppen.

Mellom 08:00 og 09:00 var prisen imidlertid oppe i 2,2 kroner, før den falt tilbake igjen.