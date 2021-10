Svakere kontantbalanse for BW Energy

BW Energy hadde en bruttoproduksjon på rundt 9.000 fat pr. dag på Tortue-feltet i tredje kvartal 2021. Selskapets kontantbalanse var 170 millioner dollar ved utgangen av kvartalet, ned fra 216 millioner dollar kvartalet før, ifølge en driftsoppdatering onsdag.

Selskapet skriver at nedgangen i kontantbalansen i hovedsak skyldes investeringsaktiviteter relatert til Tortue Phase 2, fremgang på Hibiscus/Ruche-prosjektet, samt å fullføre leteboringskampanjen i Dussafu.

Det fremgår at Gamba-brønnen DTM-7H startet produksjonen 19. oktober og at den andre brønnen, DTM-6H, forventes å starte produksjonen i løpet av de kommende dagene. Den nåværende produksjonen før oppstart av de to nye produksjonsbrønnene er omtrent 11.500 fat pr. dag.

Som tidligere guidet, var det ingen løftinger i kvartalet. Produksjonskostnad eksklusivt royalties opplyses til om lag 36 dollar pr. fat. Den generelle produksjonskostnaden inkluderer omtrent 1,5 millioner dollar i kostnader knyttet til fortsatt håndtering av covid-19-pandemien gjennom perioden.