Fjordkraft varsler søksmål mot staten

Fjordkraft skriver i en pressmelding onsdag at de vil gå til søksmål mot Staten ved Energiklagenemda og Staten ved Olje- og energidepartementet (OED) for å få rettsvesenet behandle retten til en jevn strømregning.

Ifølge E24, som skrev om saken først, mener Fjordkraft at reguleringsmyndigheten for energi (RME) tolker avregningsforskriften feil. Kraftleverandøren hevder at RME ønsker å avvikle betalingstjenester som gjør at kunder kan velge å få spredd ut beløpet på strømregningen slik at det blir likt beløp hele året.

Fjordkraft vil derfor, sammen med Energi Norge som partsmedhjelper i saken, prøve saken for retten, skriver E24.

– Full avtalefrihet

Ifølge kommunikasjonsdirektør Jeanne Tjomsland i Fjordkraft er det to grunnen til at de går til dette skrittet nå.

– For det første er disse betalingsløsningene en etterspurt tjeneste blant kundene, spesielt i den situasjonen vi har i kraftmarkedet nå. Den andre årsaken er at vi mener RME og Energiklagenemden ikke har behandlet saken korrekt juridisk, fordi denne typen betalingstjenester ikke reguleres av avregningsforskriften, sier Tjomsland til E24 og legger til at det er full avtalefrihet på området, og at forbrukere som ønsker det står fritt til å inngå slike avtaler.

Prosessvarselet ble sendt 4. oktober.

Bakgrunnen til Fjordkraft går til dette skrittet er at RME i fjor tvang ti strømleverandører å avslutte strømavtaler de mente var for innviklede og uoversiktlige, etter at Forbrukerrådet mente de var ulovlige.