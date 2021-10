FNs programområde for miljø (UNEP) la onsdag frem en rapport som viser at 15 av verdens største produsentland av fossilt brennstoff har planer om et produksjonsnivå i 2030 som er 110 prosent over nivået forenlig med å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader.

«Verstingen» er kull, der produksjonen planlegges til 240 prosent over forenlig nivå, mens olje og gass vil ligge henholdsvis 57 og 71 prosent over.

Setter stemningen

De 15 landene omfatter foruten Norge Australia, Brasil, Canada, Kina, Tyskland, India, Indonesia, Mexico, Russland, Saudi-Arabia, Sør-Afrika, De forente arabiske emirater, USA og Storbritannia.

Disse landenes planene ligger samtidig 45 prosent over 2-gradersmålet som ble vedtatt på klimatoppmøtet i Paris i 2015.

Konklusjonen i rapporten er omtrent som i tilsvarende rapport fra 2019, og setter stemningen før klimatoppmøtet som starter i Glasgow 31. oktober.

DNB savner realisme

UNEP peker i pressemeldingen på at de 15 produsentlandene må forstå sin rolle og ansvar for å redusere gapet og «… styre oss mot en sikker klimafremtid».

SAVNER REALISME: Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets. Foto: Iván Kverme

Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets bemerker i onsdagens morgenrapport at «drøftelser av de pågående urolighetene i energimarkedene med kraftig prisoppgang på gass og kull er fraværende» i pressemeldingen som følger med rapporten.

«Pressemeldingen gir ingen indikasjon om at rapporten drøfter realismen i å produsere stabil og sikker energi i et omfang som kan erstatte energiproduksjon basert på fossile brennstoffer. Lavere leveranser av kull og gass til Europa nå vil neppe løfte stemningen blant europeiske innbyggere», skriver han.

– Forskningen er klar

UNEP-rapporten viser ifølge Reuters at de aktuelle landenes planer peker mot økende fossil-produksjon frem til minst 2040, og at det av kull, olje og gass er produksjonen av sistnevnte som ventes å øke mest mellom 2020 og 2040.

Det internasjonale energibyrået (IEA) advarte i mai om at investorer ikke burde finansiere nye kull-, olje- og gassprosjekter hvis verden skal nå målet om nullutslipp innen 2050.

«Forskningen er klar: global kull-, olje- og gassproduksjon må begynne å falle umiddelbart og kraftig for å være konsistent med 1,5 gradersmålet, sier en av rapportens ledende forfattere, Ploy Achakulwisut, i en kommentar ifølge nyhetsbyrået.

I tillegg til UNEP bidro også eksperter fra Stockholm Environment Institute, the International Institute for Sustainable Development og tenketankene E3G og ODI til rapporten.