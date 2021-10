Kina gjør kjempekjøp av LNG

Kina har inngått tre store avtaler for kjøp av LNG med det amerikanske selskapet Venture Global LNG, ifølge Reuters onsdag.

Ifølge dokumenter publisert på det amerikanske energidepartementets nettsider har Sinopec inngått to avtaler med en varighet på 20 år for et volum på totalt 4 millioner tonn LNG pr. år.

Avtalene vil bringe Venture Global LNG ett steg nærmere en endelig investeringsbeslutning for anlegget i Louisiana med en kapasitet på 20 millioner tonn pr. år, og vil doble importvolumene Kina kjøper fra USA.

Den tredje avtalen er signert med Unipec, og omfatter 1 million tonn pr. år fra og med 1. mars 2023, ifølge et annet dokument publisert på myndighetenes nettsider.