Analytiker: – Høye råvarekostnader kan trigge markedsreaksjoner i Nel

Torsdag legger Nel frem resultater for tredjekvartal etter at selskapet dette kvartalet har annonsert kontrakter for 6,25MW elektrolyseanlegg og 3 hydrogenfyllestasjoner.

Analytiker i Carnegie, Eivind Garvik sier til TDN Direkt at fokus under morgendagens kvartalspresentasjon trolig vil være på hvordan ledelsen kommenterer rundt råvarepriser.

Kan trigge reaksjoner

– Vi venter at høye råvarekostnader vil trekke EBITDA-resultatet ned. De fleste er veldig klar over at Nel fortatt er i en posisjon med negative marginer, men det kan trigge markedsreaksjoner dersom disse er høyere enn ventet, sier Garvik til TDN Direkt.

Videre bør en følge med på om ledelsen sier noe nytt rundt ordremulighetene som ligger i selskapets pipeline, mener Garvik.

– Vekstutsiktene til Nel er store grunnet den veksten som forespeiles i hydrogenmarkedet, men spørsmålet fremover kommer til å være hvorvidt Nel kommer til å opprettholde en markedsledende posisjon når det nå oppstår betydelig mer konkurranse både fra små og store aktører, sier Garvik og legger til:

– En må huske at stort vekstpotensial ikke nødvendigvis betyr positive marginer.

Carnegie venter at Nels EBITDA-resultat for tredje kvartal vil legge seg på minus 124 millioner.

DNB Markets

DNB Markets skriver onsdag at de fleste vet at Nel vil levere et svakt resultat, men at rapporten likevel kan være en påminnelse til investorer om svak ordreinngang og risiko relatert til høye råvarepriser – blant andre utfordringer. Hva gjelder råvarekostnader la disse seg på 73 prosent av total omsetning i andre kvartal – sammenlignet med et gjennomsnitt på rundt 60 prosent de seneste årene, skriver meglerhuset.

DNB Markets skriver videre at de venter på oppdateringer rundt Herøya-fabrikken under presentasjonen i morgen.

DNB Markets venter et EBITDA-resultat på minus 103 millioner.

ABG Sundal Collier

ABG Sundal Collier legger seg i nærheten av DNB Markets, og venter at Nel vil oppnå et EBITDA-resultat på om lag minus 100 millioner kroner. Det vil så fall vil være omtrent på nivået med andre kvartal, noterer meglerhuset.

"Nel har annonsert flere kontrakter dette kvartalet, men vi venter mer moderat vekst i kontrakttilegnelsen fremover og ser begrenset rom for forbedring totalt sett. I tillegg påvirker flaskehalser, inflasjon på råvarer og smittevernrestriksjoner selskapet", skriver ABG Sundal Collier.

Ifølge Infront-konsensus ventes Nel å rapportere en EBITDA på minus 99 millioner kroner av en omsetning på 175 millioner kroner for tredje kvartal 2021.