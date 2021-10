Reagerer på potensielt forbud mot hydrokarboner

Binnion skriver at han ofte mimrer tilbake i tiden da han var for første gang var med å oppdage petroleum i Quebec på midten av 2000-tallet. Han mener at oppdagelsen ga han et bilde av byens ambisjoner om å gjøre Quebec klimanøyralt.

– Jeg møtte lederne av diverse miljøorganisasjoner for å forklare fordelene med funnet, og jeg ble overrasket av hvor mye de visste fra før. Jeg ble fortalt at det ikke hjalp å kutte utslipp utenfor byen, og dette overrasket meg. De så reaksjonen min, og sa videre at jeg som forretningsmann fremla pragmatiske måter å redusere utslipp, men at de var idealister og ikke tolererte annet enn nullutslipp innen 2050.

Han mener at dette møtet bidro til å sette kursen for selskapet mot det som virket som en umulig oppgave, å produsere naturgass med null utslipp.

Karbonteknologi

Binnion mener at arbeidet mot dette målet ledet dem inn på karbonteknologi. Han beskriver dette som fremtiden i energisektoren, der en kan bruke karbondioksid til å produsere industrielle og teknologiske produkter.

Organisasjoner, bønder, byer og Canadas urbefolkning er interesserte i å jobbe med oss. Generelt ønsker selskaper energi som er billigere og mer bærekraftig, skriver Binnion.

Han mener videre at det er skuffende at etter å ha jobbet mot et nullutslippsmål i mer enn ti år å høre at myndighetene vurderer et formelt forbud mot hydrokarboner. Dette fremgikk av en tale fra parlamentet tidligere denne uken.

– Uavhengig av talen er vår tilnærming uendret. Vi jobber i Quebec med en idé om at vi kan bidra til en positiv forskjell for miljøet, og vi stoler på at myndighetene holder seg til internasjonale normer. Vi er engasjert i å jobbe med myndighetene og mennesker i regionene, uavhengig av hva den endelige avgjørelsen blir, avslutter Binnion.