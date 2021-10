I natt importerer vi billig strøm fra Storbritannia

– Nå blåser det skikkelig i Storbritannia. Siden de bruker lite strøm om natten stuper prisene deres. Da kan vi importere strøm fra dem for første gang, sier kommunikasjonssjef Henrik Glette i Statnett til E24.

Etter at strømkabelen North Sea Link ble satt i prøvedrift 1. oktober, har strømmen stort sett gått én vei, og det er fra Norge til Storbritannia.

I natt faller derimot strømprisen i Storbritannia helt ned i minus. Dette betyr i prinsippet at britene får betalt for å bruke strøm i perioden strømprisen er negativ. Da begynner strømmen også å flomme til Norge i stedet. I tre timer natt til søndag vil det derfor flyte britisk strøm til Norge.

Analytiker John Brottemsmo i Kinect Energy er ikke overrasket over at Norge for første gang kan importere litt britisk strøm.

– Nei. Vi har ventet det, og vi har også observert at flyten mellom Tyskland og Norge snur i perioder med mye vind. Det er rimelig at det samme er tilfelle for Storbritannia, sier Brottemsmo.(©NTB)