Kjell Inge Røkkes havvindsatsing Aker Offshore Wind leverte et resultat før skatt på minus 87,5 millioner kroner i tredje kvartal. Driftsinntektene kom inn på 6,4 millioner kroner, mens EBITDA-resultatet var minus 71,3 millioner kroner.

Ved utgangen av tredje kvartal hadde Aker Offshore Wind en kontantbeholdning på 267,7 millioner kroner.

– Tredje kvartal viste at Aker Offshore Wind tar viktige fremskritt på utviklingen av prosjektene våre på flere fronter. I alle våre markeder ser vi at Akers dypvannskompetanse, offshore-evner og teknologier som en sann differensator. Nå, mer enn noen gang før, ser vi at beslutningstakere setter på plass strukturen som er nødvendig for å muliggjøre industrialiseringen av offshore vind, sier finansdirektør Tom Selwood i en børsmelding.

Aker Offshore Wind (Mill. kr) 3.kv./21 2.kv./21 Driftsinntekter 6,4 1,2 Driftsresultat −72,4 −78,7 Resultat før skatt −87,5 −104,0 Resultat etter skatt −87,6 −104,0

Mange prosjekter

Selskapet er for tiden engasjert i prosjekter i Sør-Korea, USA, Norge, Storbritannia og Sverige.

I begynnelsen av kvartalet leverte Aker Offshore Wind bud på ScotWind sammen med partneren Ocean Winds. Prosjektet skal bestå av tilbud på flytende havvind som kan levere inntil 6.000 megawatt (MW) i Ytre Moray Firth.

Aker Offshore Wind utvidet sin portefølje i kvartalet da det ble valgt som foretrukket budgiver sammen med Mainstream Tenewable Power som kjøper av en 80 prosent andel i Progression Energy's flytende havmulighet i Japan.