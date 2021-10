Kostnadene løper løpsk for Nel

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.00



Markedet har lenge bekymret seg for at ordrene til Nel kommer i et bedagelig tempo. Det bekreftes i selskapets tredjekvartalsrapport torsdag morgen.

Nel hadde kun 8 prosent vekst i ordrereserven i tredje kvartal sammenlignet med samme periode i fjor. Sammenlignet med andre kvartal i år falt ordrereserven med 6 prosent. Det påpekes i rapporten at Nel ser mulige ordre i markedet for 6 milliarder dollar.

«Det tar lengre tid å lande ordre ettersom størrelsen på ordrene stiger og det tar tid å implementere offentlig finansiering», sier konsernsjef Jon André Løkke.

Svakere enn ventet

Nel kan vise til høy omsetning på 229 millioner kroner i tredje kvartal, opp fra 148 millioner kroner i fjor, mens EBITDA endte på -113 millioner kroner mot -42 millioner.

På forhånd ventet analytikerskaren et resultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på -110 millioner kroner av en omsetning på 183 millioner, ifølge estimater innhentet av Nel.

NEL (Mill. kr) 3. kv./21 3. kv./20 Driftsinntekter 229 148 EBITDA -113 -42 Driftsresultat -139 -116 Resultat før skatt -509 -629

Resultatet ble som ventet påvirket negativt av verdiendringer i aksjene Nel har i den danske produsenten av fyllestasjoner Everfuel, og i kjøretøysprodusenten Nikola. Dermed endte resultatet før skatt på -509 millioner kroner mot -629 millioner i fjor.

Nel har fortsatt en solid kontantbalanse på 2,9 milliarder kroner samtidig som opptrappingen av fabrikken av Herøya går som planlagt.

Råvarekostnader

Driftskostnadene til Nel økte med nærmere 40 prosent til 368 millioner kroner i kvartalet, oppfra 264 millioner kroner i fjor.

Råmaterialkostnadene har steget med nesten 98 prosent fra tredje kvartal i fjor. De totale råvarekostnadene beløp seg til 79,5 millioner kroner, delvis på grunn av økt omsetning fra kontrakter med kunder. Personalkostnadene økte med over 60 prosent.

Økte råvarekostnader har skapt trøbbel for hydrogenselskapene i kjølvannet av coronapandemien. Først var Nel-konkurrenten ITM Power ute og varslet om lavere lønnsomhet og det tok ikke lang tid før danske Green Hydrogen Systems måtte melde at nesten hele årets omsetning går i vasken.

«Større prosjekter og økte råvarepriser har påvirket marginene negativt», skriver Nel

Marginene til produsenter av elektrolysører er allerede hardt presset, og det hjelper ikke at kostnadene skyter i taket. I andre kvartal økte Nel driftskostnadene med 40 prosent sammenlignet med samme periode året før.

Nel Hydrogenselskap som tilbyr løsninger for å produsere, lagre og distribuere hydrogen.

Har sine røtter i Norsk Hydros produksjon av vannelektrolysører, som begynte i 1927.

Ble kjøpt opp av Øystein Stray Spetalen og Strata Marine & Offshore i 2011 og fikk navnet NEL Hydrogen.

Nel ble børsnotert i 2014. Selskapet har hovedkontor i Oslo, og adm. direktør er Jon André Løkke.

Har fabrikker i Wallingford i USA, Notodden og Herøya i Norge og Herning i Danmark.

Har advart

Nel har som vanlig på forhånd varslet analytikerne som følger selskapet om at reiserestriksjoner og ekstraordinære tiltak relatert til Covid-19 vil påvirke driften negativt i kvartalet.

Selskapet har lenge varslet at opptrapping i investeringer og opprusting av organisasjonen vil gi betydelige tap i 2021. Selskapet hentet betydelig med kapital i fjor. Rundt 25 prosent av pengene som ble hentet vil bli investert i den nye fabrikken på Herøya, utstyr og teknologiutvikling i år.