Cloudberry tar større jafs i vindprosjekt

Cloudberry Clean Energy venter å ta en større eierandel enn tidligere planlagte 20 prosent i Stenkalles Grund-vindkraftprosjektet i Vänern etter at Cloudberry og et infrastrukturfond forvaltet av Downing har blitt enige om å terminere avtalen for prosjektet, går det frem av en melding torsdag kveld.

Downing skulle i henhold til tidligere avtale ha 80 prosent i prosjektet, og Cloudberry vil ikke motta kontanter fra planlagt salg av andelen i prosjektet som det ble annonsert i januar.

Salgsverdien ble den gang oppgitt til 300 millioner kroner, fratrukket kostnader frem til endelig investeringsbeslutning. Betalingen skulle gjøres i to omganger, en på 100 millioner kroner ved den gang ventet investeringsbeslutning i slutten av 2021 og en ved prosjektferdigstillelse i andre halvdel av 2023.

I meldingen torsdag skriver Cloudberry at etter vurderinger av prosjektet, som er på 100 MW, og diskusjoner med vindturbinleverandører, er det identifisert flere muligheter for å bedre prosjektøkonomien. Med dette i sikte er det besluttet å utsette endelig investeringsbeslutning til midten av 2022. Som resultat av dette ventes ferdigstillelse av prosjektet nå i 2024.