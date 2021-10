Hydrogenselskap mister partner

H2V har solgt sitt eierskap av Normandy-prosjektet til Air Liquide, og har varslet HydrogenPro at det pågående samarbeidet opphører, går det frem av en melding fredag.

Den annonserte transaksjonen vil ikke påvirke samarbeidet med H2V for Dunkirk-prosjektet. Begge prosjektene er på 100MW.

Selskapene fortsett å modne prosjektet, og en offentlig høring pågår for tiden lokalt, med endelig offentlig godkjenning forventet å bli gitt i løpet av første kvartal 2022.

– Dette var et mulig utfall, men er selvfølgelig skuffende for oss. Vi fortsetter et godt samarbeid med H2V om Dunkirk-prosjektet, samt andre muligheter i Frankrike. I løpet av de siste månedene har vi også modnet større og mer kortsiktige kontraktsmuligheter enn Normandie-prosjektet. Som sådan, vil denne utvikling vil bare ha en fraksjon av kortsiktig effekt fremover, sier toppsjef Mårten Lunde i en kommentar.