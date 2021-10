Flere meglerhus nedgraderer Nel

Til tross for at Nels omsetning både slo estimatet til SpareBank 1 Markets og konsensusestimatet, gjør økte kostnader at EBITDA kom inn omtrent der meglerhuset forventet. De synes nedgangen i backlogen fra forrige kvartal er bekymringsfull.

Deres estimater antar for øyeblikket en akkumulert omsetning på 1,5 ganger nåværende ordrebok innen utgangen av 2022, men i en oppdatering fredag skriver meglerhuset at dette er for høyt med mindre ordreinngangen øker kraftig i løpet av de kommende månedene.

SpareBank 1 Markets gjentar sin salgsanbefaling og kursmålet på 8 kroner pr aksje. Imidlertid ber de investorer med shortposisjoner være forsiktige ved inngangen av første kvartal, da en finansieringsbeslutning fra IPCEI vil bli ferdigstilt, som kan gi økt ordreinngang.

Shortindekninger

Også DNB Markets gjentar salgsanbefaling, og skriver i en oppdatering at oppgangen på 21 prosent etter en nøytral kvartalsrapport skyldes shortinndekninger og enkelte aktørers begeistring for omsetningen.

DNB kutter i sine estimater for 2022 på grunn av mangel på nåværende ordrer og i 2023-estimatet basert på «generell treghet» i hydrogensegmentet, og nedjusterer sitt kursmål til 9 kroner pr aksje fra tidligere 10 kroner pr aksje.

Ifølge en oppdatering fra Pareto Securities fredag, gjør den gode omsetningen og det fortsatt trege ordreinntaket at de forholder seg relativt nøytrale til kvartalsrapporten. Pareto gjentar sin salgsanbefaling og senker kursmålet til 7 kroner pr aksje fra tidligere 8 kroner pr aksje.

Venter kursoppgang

Norne skriver i en oppdatering, at tredjekvartalsrapporten til Nel var solid, med gode salgsinntekter og beroligende kommentarer på fremtidsutsiktene. Norne mener Nel er i god posisjon til å få en stor andel større kontrakter, men at det kan ta tid før de materialiserer seg. Imidlertid mener Norne at Nel har råd til å vente på disse prosjektene, med 2,9 milliarder kroner i kontanter ved utgangen av tredje kvartal.

Norne hever kursmålet til 22 kroner pr aksje, fra tidligere 20 kroner pr aksje, og gjentar kjøpsanbefaling.

Berenberg gjentar også sin kjøpsanbefaling av selskapet, og nedjusterer sitt kursmål til 21 kroner pr aksje, fra tidligere 23 kroner pr aksje. I en oppdatering fredag skriver de at de forventer at større prosjekter og kontrakter realiseres i løpet av 2022, til tross for at 2021 har vært et tregt år for ordreinnganger i hydrogensektoren.

I likhet med Norne, bemerker Berenberg den markante økningen i mulige prosjekter, som ifølge Nel har en verdi på seks milliarder dollar. Dette er omtrent en dobling av verdien Nel opplyste om på kapitalmarkedsdagen i januar.