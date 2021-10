Kina vil kutte fossil energi til under 20 prosent i 2060

Planen følger av et løfte fra president Xi Jinping om at Kina skal nå utslippstoppen i 2030 og deretter redusere utslippene til landet er karbonnøyttralt i 2060.

Men Kina møter kritikk for at de fortsetter å bygge flere tiltalls nye kullkraftverk, samtidig som de øker produksjonen av kull for å utnytte høye kullpriser.

I planen var det en rekke andre mål for å oppnå karbonnøytralitet, blant annet om reduksjon av andelen fossil energi når fornybar energi fra sol og vind beregnes å ha økt til 1.200 gigawatt.

Kina står overfor en stor utfordring med å redusere utslippene siden 60 prosent av energien landet bruker, kommer fra kull. Økonomene er bekymret for at en for rask nedskjæring kan hemme veksten.