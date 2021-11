– Vi ser klare tegn på akselerasjon på tvers av markedet

Aker Carbon Capture leverte over 100 millioner kroner i omsetning i tredje kvartal, opp fra 69,31 millioner i andre kvartal, med en tilhørende EBITDA på minus 54,42 millioner kroner.

Selskapet fortsatte den internasjonale ekspansjonen i tredje kvartal, og skriver i kvartalsrapporten at det hadde god fremgang med både nye og eksisterende prosjekter.

«Vi ser klare tegn på akselerasjon på tvers av karbonfangstmarkedet over hele verden, og vi fortsetter å posisjonere selskapet for å ta en ledende rolle», sier Valborg Lundegaard, adm. direktør i selskapet, i en melding.

Høydepunkter for kvartalet inkluderer fremgang i Brevik CCS-prosjektet, som er i modningsfasen for å bli verdens første karbonfangstanlegg i industriell skala. I tillegg har selskapet også sluttet seg til danske Greensand for CO2-transport og lagring.

Aker Carbon Capture Selskapet er en leverandør av karbonfangstteknologi.

Selskapets proprietære karbonfangstprosess bruker en blanding av vann og organiske aminløsningsmidler for å absorbere CO2.

Denne prosessen kan brukes på utslipp fra forskjellige kilder, fra gass, kull, sement, raffinerier og avfall til energi til hydrogen og annen prosessindustri.

Selskapets produkter er blant annet Just Catch, Offshore Just Catch, Big Catch, Mobile Test Unit - Rental Services og lagringsløsninger.

Stor pengesekk

I august gjennomførte Aker Carbon Capture en kapitalutvidelse på 840 millioner kroner gjennom utstedelse av drøyt 38,2 millioner nye aksjer i en rettet emisjon, til 22 kroner pr. aksje.

Det medførte at kontantbeholdningen ved utgangen av kvartalet økte kraftig og var på 1.398 millioner kroner, mot 552 millioner kroner ved utgangen av andre kvartal.

Til tross for økte inntekter og stor pengesekk, steg også tapene før skatt i tredje kvartal til 55 millioner, opp fra 48 i andre kvartal. Så langt i år har det rent ut 127,6 millioner kroner fra Kjell Inge Røkkes karbonfangstsatsing.

Hittil i år er aksjen opp drøyt 69 prosent, og den siste måneden har den steget 21,41 prosent, til 30 kroner.

Les hele kvartalsrapporten her.