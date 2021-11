Nytt oljefunn for Equinor

Det er blitt gjort et oljefunn ved Eqyptian Vulture i PL 939-lisensen, hvor utvinnbare ressurser estimeres til mellom 19 og 63 millioner fat oljeekvivalenter brutto, ifølge en melding fra Longboat Energy mandag.

Equinor som er operatør har en eierandel på 55 prosent i PL939, mens PGNiG Upstream Norway og Longboat Energy Norway har eierandeler på henholdsvis 30 og 15 prosent.

Equinor estimerer ifølge Longboat utvinnbare ressurser på Eqyptian Vulture-funnet til å være mellom 19 og 63 millioner fat oljeekvivalenter brutto.

«Funnet ligger i et område med betydelig infrastruktur og eksportmuligheter for olje og gass. Brønnen ble boret 20 kilometer fra Åsgård-feltet og 23 kilometer fra Kristin-feltet som begge har Equinor som operatør, noe som tilbyr utviklingsmuligheter for funnet», skriver Longboat Energy i meldingen.