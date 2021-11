Meglerhus ser forbedringer i samtlige segmenter for Bonheur

I en oppdatering fra ABG Sundal Collier mandag skriver meglerhuset at de ser forbedringer i alle segmenter for Bonheur. Blant annet estimerer analytikerne i ABG at EBITDA vil stige fra 144 millioner i tredje kvartal i fjor til 418 millioner kroner, skriver TDN Direkt. Det vil i så fall være en forbedring på 190 prosent.

Bonheur-aksjen har steget 43 prosent i år, og ABG venter at aksjen vil fortsette ferden oppover. Meglerhuset gjentar kjøpsanbefalingen på selskapet og setter opp kursmålet til 383 kroner pr. aksje – opp fra 350 kroner pr. aksje. Et kurs på 383 kroner tilsvarer en oppside på over 12 prosent fra kursen på mandag formiddag på cirka 340 kroner pr. aksje.

Fremover forventer ABG at de høye inntektene vil fortsette, med blant annet høye strømpriser som vil ha en større innvirkning på fjerde kvartal. I tillegg venter meglerhuset at flere cruiseskip vil vende tilbake i drift etter pandemien, og at markedet for vindturbininstallasjoner fortsetter å bedres.

Ifølge TDN Direkt estimerer ABG nåværende nav til å ligge mellom 229 og 337 kroner pr. aksje, men mener at den potensielle verdien på havvindvirksomheten kan heve nav til mellom 288 og 478 kroner pr. aksje. Meglerhuset mener at forholdet mellom selskapsverdi og EBITDA fremstår «veldig attraktivt».

Bonheur Investeringsselskap innen fornybar energi, shipping, havvind og cruise, både gjennom heleide datterselskaper og andre investeringer.

Adm. direktør er Anette S. Olsen. Fikk nåværende selskapsform etter at Ganger Rolf ble fusjonert inn i selskapet mai 2016.

Gjorde sine første investeringer i havvind i 1996.

Største aksjonær er Fred. Olsen-familien gjennom selskapene Invento og Quatro.

Bull analysesjef

Dette er ikke den første bullrapporten fra ABG Sundal Collier om Bonheur i høst. Meglerhusets analysesjef John Olaisen gikk ut i september og skrøt av energiselskapet etter at de hadde steget mye på børsen i sommer. Ifølge Olaisen trakk både vindkraftdelen og cruisevirksomheten opp, men det som monnet mest var at selskapet kunngjorde i sommer at det skal skille ut offshoredelen av vindkraftvirksomheten.

Denne nyheten var godt gjemt ved å kun bli nevnt på side 15 i presentasjonsmateriellet under tittelen «Etablering av separat forretningsenhet for havvind». Der står det at Bonheur vurderer forskjellige finansieringsalternativer, inkludert en børsnotering.

– Det kan også bety salg, men jeg regner med at det blir børsnotert, sier Olaisen, som mener denne utskilte virksomheten bør være verdt mer enn Aker Offshore Wind som har en markedsverdi på 3,5 milliarder kroner. Kanskje så mye som 6-7 milliarder kroner.



Nyheten kom 14. juli. Og siden da har aksjekursen steget over 30 prosent.

Mye vind

Bonheur tapte 11 millioner kroner etter skatt i årets andre kvartal, som var et langt mindre tap enn i samme kvartal i 2020 da det ble 632 millioner i minus.

Av driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 313 millioner kroner, kom 197 millioner fra fornybarvirksomheten, 271 millioner fra vindservicedelen, mens cruisevirksomheten trakk ned resultatet med et tap på 179 millioner kroner. «Andre investeringer» bidro med en EBITDA på 25 millioner kroner.