ExxonMobil har innledet samtaler med flere sør-asiatiske land om potensielle steder for etablering av større karbonfangst- og lagringsanlegg, melder Reuters.

Store energiselskaper og Det internasjonale energibyrået (IEA) anser karbonfangstteknologi som essensielt i jakten på nullutslipp og storskala, lønnsom hydrogenproduksjon, selv om kritikere mener karbonfangst forlenger livet for fossilt brennstoff.

– Trenger transparente karbonpriser

– Skal karbonfangst ta av, er transparente karbonpriser og prisjusteringssystemer på tvers av grenser nødvendig for å kunne fange CO2 i ett land og lagre det i et annet, sier ExxonMobils direktør for lavkarbonløsninger, Joe Blommaert, i et intervju med nyhetsbyrået før Singapore International Energy Week.

– Det er grunnen til at en transparent karbonverdi er så viktig, at det er en varig mekanisme som er agnostisk til type teknologi og at den fungerer på tvers av grenser, siden utslipp ikke kjenner noen grenser, fortsetter han.

– CO2 må koste minst 100 dollar pr. tonn

Blommaert venter at diskusjoner om grenseavgifter for CO2 av typen vi ser i Europa kommer også i Sørøst-Asia.

– Fordi store deler av verden ikke har karbonprising, er det en risiko for at noen operatører vil flytte til land som ennå ikke priser utslipp, sa Blommaert ifølge Bloomberg til konferansen.

En rundspørring Reuters har gjort blant klimaøkonomer konkluderer med at en global snittpris pr. tonn CO2-utslipp umiddelbart må settes til minst 100 dollar for å nå målet i Paris-avtalen om nullutslipp innen 2050.

– Houston-prosjekt en katalysator

I september ble det kjent at ExxonMobil og 11 andre selskaper har begynt å diskutere planer om årlig fangst og lagring av opptil 50 millioner tonn CO2 i Mexicogolfen innen 2030.

Prosjektet tar sikte på å fange CO2 fra de 50 største industrielle utslipperne langs Houston Ship Channel, og sende den i rør til offshore-reservoarer opptil 1,8 kilometer under havets bunn.

– Prosjektet kan bli katalysatoren som setter karbonfangst på «fast track», sier Guy Powell, nestsjef for lavkarbonløsninger i ExxonMobil.

Energikjempen estimerer at karbonfangst vil være et 2.000 milliarder dollar-marked innen 2040.