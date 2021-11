Okea i gang på Yme-feltet

Okea sammen med operatør Repsol og partnerne Lotos og Kufpec har i dag startet produksjon på Yme-feltet, fremgår det av en melding.

Adm. direktør Svein J. Liknes i Okea sier i forbindelse med meldingen at første olje på Yme er en viktig milepæl for selskapet, og med produksjonsstart i veldig gode markedsforhold ventes det at Yme vil legge til betydelig positiv kontantstrøm fremover samt styrke selskapets posisjon for den neste vekstfasen.

Videre vises det til den tidligere meldte «Mærsk Inspirer»-transaksjonen, hvor overleveringsfasen nå har begynt og det ventes at transaksjonen vil ferdigstilles i løpet av fjerde kvartal.

«Reorganisering av drift og eierskap av "Mærsk Inspirer" vil bidra med betydelig operasjonelle og kostnadsmessige forbedringer og ytterligere kontantstrømfordeler på om lag 300 millioner kroner netto etter skatt til Okea over de neste ni månedene», skriver Okea.