TECO får 50 mill. av staten til hydrogenbaserte brenselceller

TECO 2030 har blitt tildelt 50 millioner kroner i støtte fra Innovasjon Norge for å utvikle hydrogenbaserte brenselceller som skal produseres i Narvik.

Etableringen skal bidra til å redusere klimagassutslipp og føre til opptil 500 nye arbeidsplasser innen 2030. Støtten vil gå til utvikling og testing av de hydrogenbaserte brenselcellene til TECO 2030, som er verdens første brenselcellesystem som er spesialdesignet for bruk om bord på skip og på andre tunge applikasjoner.

En forutsetning for at TECO 2030 skal få utbetalt støtten fra Innovasjon Norge er at selskapet henter ytterligere om lag 160 millioner kroner i egenkapital fra andre investorer innen utgangen av mars 2023.