Kristian Røkkes Aker Horizons satser stort på batteriproduksjon i Nord-Norge.

Aker Narvik, et datterselskapet av Aker Horizons, investerer 200 millioner kroner i to tomter på Ballangsleira og Framneslia. I tillegg kjøper det 75 prosent av aksjene i Narvik Batteri for 90 millioner kroner, et selskap vil drive batteriproduksjon på Hergot-anlegget i Narvik.

«Aker Horizons lanserer i dag en strategisk satsing i Narvik for å etablere grønne verdikjeder for kraftkrevende industri. Sammen med lokalsamfunnet og Narvik kommune ønsker selskapet å utvikle bærekraftig eksportindustri og grønne arbeidsplasser», heter det i meldingen.

– Området tilbyr et av Europas lavest prisede fornybare energi og har god infrastruktur rundt seg, sier Kristian Røkke, adm. direktør i Aker Horizons.

Videre skriver selskapet at det tar sikte på å utvikle hele verdikjeder på tvers av industrier som hydrogen, karbonfangst og fornybar energi, samt vurdere mulighetene for å gå inn i nye segmenter som batteriproduksjon.



Selskapet melder om nye investeringsavgjørelser i 2022.