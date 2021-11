Toppsjef Amin Nasser i den saudiarabiske oljekolossen Saudi Aramco mener det er en «stor bekymring» at verdens oljeproduksjonskapasitet og synker kraftig. Han mener oljeselskapene er nødt til å investere mer i produksjon, ifølge Bloomberg.

Videre sier Nasser at forsyningsmangelen i oljemarkedene kan bli enda verre i 2022, dersom coronapandemien avtar og folk begynner å fly mer igjen.

– Hvis luftfarten tar seg opp neste år, vil den ledige kapasiteten bli oppbrukt, sier Nasser til Bloomberg.

Uttalelsene kommer samtidig som oljeprisen har passert 86 dollar fatet for første gang siden 2018. Og Aramco-sjefen er ikke alene; flere større oljeforbrukende nasjoner, som USA, Japan og India, har tatt til orde for mer oljeproduksjon. Flere olje- og gasstradere har dessuten kritisert myndigheter og klimaaktivister for å be oljeselskapene om å stanse satsingen på fossil energi, da dette vil føre til energimangel de kommende årene, ifølge nyhetstjenesten.

JPMorgan & Chase derimot, estimerer at oljemarkedet vil gå fra et tilbudsunderskudd på rundt 1,5 millioner fat nå til et overskudd på 1 millioner fat innen mars.

Selv investerer Saudi Aramco flere milliarder dollar for å øke sin daglige produksjonskapasitet fra 12 til 13 millioner fat, et prosjekt som ventes å være i mål innen 2027.

Tirsdag formiddag står Brent-oljen i 85,60 dollar fatet. WTI-oljen handles til rundt 83,30 dollar pr. fat.