Siemens Gamesa vil etablere en fasilitet for utvikling av vindturbinblader ved Portsmouth Marine Terminal i Virginia, USA. Fasiliteten er et steg på veien for at Virginia-terminalen skal bli et knutepunkt for havvindindustrien, ifølge en pressemelding fra selskapet.

Det spansk-tyske selskapet har signert en langsiktig leieavtale med Virginia Port Authority for et område på mer enn 32 hektar for å utvikle fasiliteten.

Prosjektet er fortsatt på utviklingsstadiet ettersom tillatelser fortsatt er inne til behandling, samt at det trengs en endelig investeringsbeslutning fra Dominion Energy.

Dominion Energy jobber med utviklingen av havvindprosjektet Coastal Virginia Offshore Wind Commercial, som vil ligge 43 kilometer utenfor kysten av Virginia Beach. Planen er at bladfabrikken til Siemens skal levere til havvindprosjektet.

Avtalen med Siemens Gamesa blir omtalt som den første forpliktelsen av en global vindturbinprodusent til en forsyningskjede basert i USA, ifølge The Maritime Executive. Betinget av en ordre fra Dominion, planlegger Siemens å investere totalt 200 millioner dollar, tilsvarende 1,6 milliarder kroner, inkludert 80 millioner dollar for bygninger og utstyr ved Portsmouth-terminalen.

Totalt er det anslått at fasiliteten vil skape 260 jobber når den er i full drift, i tillegg til rundt 50 servicejobber knyttet til drift- og vedlikeholdsjobber knyttet til Dominions havvindprosjekt.