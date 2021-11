Øyner 145 milliarder for fornybarsatsing

Italienske Eni vil søke en verdsetting på opp mot 15 milliarder euro når oljeselskapet tar sin kombinerte retail- og fornybarvirksomhet på børs neste år, melder Bloomberg og viser til kilder med kjennskap til saken.

Angivelig estimerer Enis rådgivere verdien til mellom 12 og 15 milliarder euro – mellom 115 og 145 milliarder kroner. Verdianslaget er basert på virksomhetens nylige oppkjøp og vekstutsikter.

Noteringen kan dermed bli en av de største i fornybarsektoren neste år, og en av de største børsnoteringene i Italia på flere tiår.

Eni meldte selv om noteringsplanene tidligere denne måneden. Selskapet har slått sammen retailvirksomheten med sin fornybarsatsing, og etter strategiske vurderinger er det konkludert med at en børsnotering er den foretrukne veien for å maksimere og synliggjøre verdier.

Siden er Eni R&R, som Eni selv omtaler virksomheten som, blitt etablert som Italias nest største operatør av ladestasjoner for elbiler. Videre ser Eni for seg at virksomheten skal utvikle mer enn 6 gigawatt med fornybarkapasitet innen 2025. Innen 2030 er målet mer enn 15 gigawatt, samt å øke antallet elbilladepunkter fra 5.000 til mer enn 30.000.

Børsnoteringen vil finne sted i løpet av 2022, og Eni har til hensikt å beholde en majoritetsandel. Ifølge Bloomberg-kildene vil noteringen gjøres på Milano-børsen.