Skal doble kraftproduksjonen i løpet av neste år

Cloudberry løftet omsetningen til 6,67 millioner kroner, fra 0,92 millioner i samme periode i fjor. Justert EBITDA, som ikke er fullt ut konsolidert, kom inn på 1,7 millioner kroner, fra minus 5,8 millioner i samme periode i fjor.

I løpet av kvartalet har selskapet blant annet startet byggingen av Hån-prosjektet med en kapasitet på 21 megawatt (MW), der første kraft ventes innen utgangen av 2022, mens full kommersiell drift ventes før utgangen av første halvår 2023.

I tillegg går byggingen av småskala vannkraftverk godt, og Åmotsfoss, Skåråna og Ramsliåna forventes å produsere kraft kraft innen utgangen av året. Det er i henhold til planen.

Hydro-anleggene Nessakraft, Bjørgelva og Selselva leverer også i henhold til planen.

Cloudberry Clean Energy Fornybart energiselskap som eier utvikler og driver vannkraftverk og vindparker i Norge og Sverige.

Porteføljen inkluderer Finnesetbekken Kraftverk (vannkraft), Royrmyra Vindpark, Bjorgelva Kraft (vannkraft), Nessakraft (vannkraft), Duvhallen Vindparken (vindpark), Han Vindpark (vindpark).

Adm. direktør er Anders J. Lenborg og hovedkontoret ligger i Oslo.

Av meldingen fremgår det også at det er etablert et nytt forretningsområde, Cloudberry Offshore Wind.

«Vi er veldig fornøyde med den generelle fremgangen i porteføljen. Vi har nådd flere mål, som beviser evnen til å drive frem prosjekter og levere det vi lover. Produksjonsnivåene er også gode, og det er første gang vi leverer en positiv EBITDA», sier Anders Lenborg, adm. direktør i Cloudberry, i meldingen.

Fremover venter selskapet at produksjonskapasiteten for fornybar kraft ventes å dobles i løpet av neste år, samt at det skal øke aktiviteten i havvindporteføljen med det nye forretningssegmentet.

