Tjente 9 milliarder dollar før skatt

Equinor fikk et resultat før skatt på 9,0 milliarder dollar av inntekter på 23,1 milliarder dollar i årets tredje kvartal. Dette var en klar forbedring siden samme kvartal i 2020.

Nettoresultatet endte på 1,4 milliarder dollar, ned fra 1,9 milliarder dollar i fjorårets tredje kvartal.

– Vi leverer sterke resultater i kvartalet som følge av høyere råvarepriser og solid drift. Streng kapitaldisiplin og en meget sterk netto kontantstrøm styrker balansen vår og forbedrer justert netto gjeldsgrad til 13,2 prosent, sier Anders Opedal, konsernsjef i Equinor.

Det justerte driftsresultatet på 9,8 milliarder dollar var rundt 1,4 milliarder bedre enn det analytikerne ventet i forkant, ifølge Equinors egne innsamlede estimater. Justert resultat etter skatt ble 2,8 milliarder, mot ventet 2,6 milliarder dollar.

Selskapet guider organiske investeringer på rundt 8 milliarder dollar for i år, 9-10 milliarder dollar i snitt for 2021-2022 og rundt 12 milliarder for perioden 2023-2024. Produksjonen for 2021 anslås å bli om lag 2 prosent høyere enn 2020-nivået.

Equinor (Mill. kr) 3. kv./21 3. kv./20 Driftsinntekter 23.111 17.380 Driftsresultat 9.567 5.298 Resultat før skatt 9.031 4.905 Resultat etter skatt 1.409 1.943

Selskapet opplyser at driftsresultatet var påvirket av høyere priser for gass og væsker, betydelig positivt påvirket av derivater hovedsakelig knyttet til europeisk gass, og netto reverseringer av nedskrivninger på 0,51 milliarder dollar, inkludert en reversering på 0,98 milliarder dollar knyttet til en offshoreeiendel i den norske virksomheten, og en nedskrivning på 0,48 milliarder dollar knyttet til et raffineri i Markedsførings-, midtstrøm- og prosesseringssegmentet.

Styret har besluttet å øke størrelsen på andre transje av tilbakekjøpsprogrammet fra et indikativt nivå på 300 millioner dollar kommunisert på kapitalmarkedsdagen i juni, til 1 milliard dollar.

Den norske delen virksomheten, E&P Norway, fikk et resultat før skatt på 6,8 milliarder dollar, mens den internasjonale delen bidro med 556 millioner dollar. USA-virksomheten fikk et resultat på 288 millioner, mens MMP-avdelingen bidro med hele 2,2 milliarder. Equinor hadde i forkant varslet om et godt resultat i denne avdelingen. Den fornybare avdelingen var eneste segment som tapte penger, med et minusresultat på 28 millioner dollar før skatt.