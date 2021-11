Boret tørt i Nordsjøen

Operatøren Neptune Energy har boret tørt i undersøkelsesbrønn 33/6-5 S i utvinningstillatelse 882, melder Oljedirektoratet onsdag.

Brønnen er boret om lag 10 kilometer nordvest for Snorrefeltet i nordlige del av Nordsjøen og 160 kilometer vest for Florø.

Rettighetshavere i utvinningstillatelse 882 er Neptune Energy Norge, Petrolia NOCO AS, Idemitsu Petroleum Norge AS og Concedo AS.