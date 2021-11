Kepler Cheuvreux tar ned kursmålet på Aker Offshore Wind fra 14 til 10 kroner, og gjentar sin kjøpsanbefaling, går det frem av en analyse datert onsdag.

«Vi har tatt ned våre prognoser for 2021 grunnet høyere rapporterte kostnader i tredje kvartal», skriver analytiker Anders Holte.

Han karakteriserer selve kvartalsrapporten som en «non-event», men påpeker samtidig at Kjell Inge Røkkes havvindsatsing nærmer seg to betydelige milepæler.

Holte sikter til Scotwind i Storbritannia og lisensrunden for havbasert vindkraft i Norge.

– To kritiske hendelser

«Vi har justert ned internrenten for prosjektene grunnet den økende konkurransen. Vi finner likevel fortsatt tilstrekkelig oppside for å motivere et positivt syn. Nyheter om Scotwind ventes i begynnelsen av første kvartal 2022», skriver han.

Det var i begynnelsen av tredje kvartal at Aker Offshore Wind bød på ScotWind sammen med partneren Ocean Winds. Prosjektet skal bestå av tilbud på flytende havvind som kan levere inntil 6.000 megawatt (MW) i Ytre Moray Firth.

«Den kommende tildelingen i Scotwind og Norges første vindrunde til havs er to kritiske hendelser for selskapet på kort sikt. Vi ser en høy sannsynlighet for napp, særlig i Norge», skriver Holte.

Aker Offshore Wind opplever noe motvind på Euronext Growth, men Keplers kursmål på 10 kroner indikerer likevel en dobling fra dagens nivåer.