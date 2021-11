Oljeprisen har fortsatt å stige denne uken og brent-oljen er opp 65,28 prosent så langt i år, til 85,44 dollar. Fortsatt oljetunge Equinor leverte knalltall etter galopperende olje- og gasspriser, men selskapet har, i likhet med mange andre store aktører i fossil-industrien, valgt å satse hardt på grønne investeringen fremover.

Flere amerikanske energiselskaper, som Chevron og Exxon Mobil, forsøker også å legge et grønt lokk på den fossile produksjonen. Førstnevnte har blant annet varslet investeringer i sin lavkarbonvirksomhet på mer enn 10 milliarder dollar innen 2028. Exxon vil på sin side bygge et stort resirkuleringsanlegg med oppstart neste år.

Det er likevel ingen tvil om at USA ikke leder an i det grønne skiftet. Reuters har kontaktet et dusin amerikanske fondsforvaltere, som til sammen forvalter over 7.000 milliarder kroner, for å høre hva de tenker om grønne investeringer i olje- og gasselskaper.

De fleste av de kontaktede fondsforvalterne foretrekker at oljeselskapene genererer avkastning fra virksomheter de kjenner best, og som gir aksjonærene avkastning de eventuelt kan dytte inn i egne fornybare investeringer.

Foretrekker USA

De høye olje- og gassprisene vil mest sannsynlig bidra til sterke tall i tredje kvartal fra nevnte Exxon Mobil og Chevron når de legges frem på fredag. Torsdag legger også Royal Dutch Shell frem tallene, og Market Insider venter et resultat pr. aksje på 0,509 pund pr. aksje, mot 0,095 pund pr. aksje i samme periode i fjor.

Aksjonærer i olje- og gassektoren har dermed god grunn til å juble.

«Investorene kaster ikke penger på et selskap kun fordi de lover fine ting», sier Mark Stoeckle, adm. direktør i investeringsselskapet Adams Funds, til Reuters.

Stoeckle foretrekker amerikanske produsenter og fond som for øyeblikket ikke eier Royal Dutch Shell, TotalEnergies eller BP.

Michael Liss, senior porteføljeforvalter i American Century Value Fund, sier til nyhetsbyrået at de eier mer i store amerikanske selskaper enn i europeiske. Det er fordi de amerikanske bruker mindre kapital på fornybare investeringer og alternativt drivstoff, som er lurt nå som oljeetterspørselen er så sterk, mener han.

«Vi tror amerikanske selskapers adopsjon av fornybar energi er mer realistisk», sier Liss.



Plante trær

Flere amerikanske produsenter Reuters har vært i kontakt med sier at de deler bekymringene rundt klimaendringer, men Michael Wirth, adm. direktør i Chevron, mener at de amerikanske selskapene foretrekker å generere profitt for aksjonærene «og la de plante trær selv».

«Det er noen som mener at vi burde gjøre som de europeiske selskapene gjør, men det er ikke det majoriteten av aksjonærene våre vil at vi skal gjøre», sa Wirth når selskapet la frem planene for en energiovergang forrige måned.

Exxons senior visepresident Neil A. Chapman drar det hakket lengre og mener at den europeiske energikrisen skyldes underinvesteringer i fossilt brensel.