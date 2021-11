Utforsker salg av aksjer for 666 millioner

BW Offshore har engasjert Citigroup Global Markets og Pareto Securities for å utforske muligheten for et salg av 20 millioner aksjer i BW Energy, opplyses det i en melding.

Det tilsvarer rundt 7,8 prosent av aksjene i BW Energy.

BW Energy-aksjen endte torsdag på 33,30 kroner, ned 0,3 prosent.

Basert på denne kursen vil BW Offshore kunne få 666 millioner kroner for aksjene. Prisingen av aksjene vil imidlertid bli fastsatt i forbindelse med en igangsatt bokbyggingsprosess.

Fokusere på kjernevirksomhet

BW Offshore eier før det mulige salget drøyt 90,8 millioner aksjer i BW Energy, tilsvarende 35,2 prosent. Etter det potensielle salget vil selskapet inngå en seksmåneders lockup-avtale for de gjenværende aksjene.

BW Energy ble skilt ut som eget selskap fra BW Offshore tilbake i februar 2020.

BW Offshore opplyser at selskapet er svært fornøyd BW Energys utvikling, men at det nå vil selge deler av sin beholdning i BW Energy for å fokusere på vekst innen egne kjerneområder.

Nettoprovenyet fra BW Energy-salget er følgelig øremerket vekstmuligheter innen energiinfrastruktur, inkludert FPSO-er og fornybar energi, men også generelle selskapsformål.

BW Group, som eier rundt 35 prosent i BW Energy og 49,9 prosent i BW Offshore, har forpliktet seg til å tegne seg for aksjer for inntil 20 millioner dollar i transaksjonen. Det tilsvarer cirka 166 millioner kroner.