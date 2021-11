Lundin Energy Norway AS kjøper OMVs andel i Wisting-prosjektet i det sørlige Barentshavet for 320 millioner dollar, tilsvarende 2,7 milliarder kroner. Lundins lisensandel i Wisting kommer dermed opp i 35 prosent, fremgår det av en melding fra selskapet.

Lundin hadde fra før en andel på 10 prosent i prosjektet som antas å være på 500 millioner fat (MMbo).

Opportunistisk kjøp

Avtalen inneholder også et element om betinget vederlag på 20 millioner dollar avhengig av de totale investeringer i prosjektet. Dette vederlaget utløses såfremt investeringene er lavere ved innlevering av plan for utbygging og drift enn investeringsestimatet på avtaletidspunktet.

Konsernsjef Nick Walker i Lundin Energy sier at kjøpet er et utmerket eksempel på hvordan de kompletterer sin organiske vekststrategi, med opportunistiske oppkjøp, og at det er helt på linje med selskapets langsiktige ambisjon.

- Wistingutbyggingen kommer til å drives med landstrøm, de økonomiske forutsetningene for prosjektet er robuste og kommer til å bidra vesentlig til å opprettholde vår langsiktige produksjonsprofil. Det gleder meg mye å høre at vi har styrket vår posisjon i Wisting, til en pris som jeg anser å være svært verdiskapende for virksomheten, sier Walker i en pressemelding.

OMV satser på gass

OMV skal på sin side i større grad fokusere på lavkarbon-prosjekter de neste årene, og mindre på utbyggingsprosjekter som vil kreve store investeringer, heter det i meldingen fra OMV.

− Salget av Wisting-feltet er i tråd med OMVs oppstrømsstrategi. Vi har som mål å øke andelen gass framfor olje for å redusere karbonintensiteten i vår fremtidige produktportefølje, sier Johann Pleininger, konserndirektør for oppstrømsvirksomheten i OMV.

Adm. dir. Knut Mauseth i OMV Norge sier at konsernets fokus mot mer gassproduksjon gjelder også for oppstrømsvirksomheten i Norge. Wisting er et oljefelt og passer derfor ikke inn i vår fremtidige portefølje, sier han.

Han legger til at Norge fortsatt er et viktig satsingsområde for OMV. Det er en godt etablert petroleumsregion med stabile rammevilkår og lavt karbonavtrykk.

— Vi har ambisjoner om fortsatt vekst i Norge med fokus på gass og vi forventer ingen overtallighet som konsekvens av denne transaksjonen.

Her ligger Wisting

Wisting-feltet er lokalisert i Hoop-området i Barentshavet i PL 537 og PL 537B, omlag 310 kilometer fra land. Equinor Energy AS er operatør for utbyggingsfasen av prosjektet. Planlagt produksjonsstart er i 2028.

Transaksjonen har økonomisk effekt fra 1. januar 2021 og krever nødvendige myndighetsgodkjennelser.