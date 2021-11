Scatec sikret seg viktig kontrakt

– Dette er nok en stor milepæl for Scatec i Sør-Afrika og for fornybar energi i landet. Vi er fornøyd med den sørafrikanske regjeringens forpliktelse til REIPPP-programmet og deres kunngjøring innenfor tidsrammen. Dagens pris er en manifestasjon av vår posisjon i Sør-Afrika som den ledende uavhengige kraftprodusenten innen solenergi, sier konsernsjef Raymond Carlsen.

REIPPP er et program for anskaffelse av fornybar energi i Sør-Afrika. Under programmet vil Scatec selge kraft fra solcelleanleggene under en 20-års kjøpsavtale, og eie 51 % av egenkapitalen i prosjektene med H1 Holdings.