Resultathopp for Scatec

Se webcast fra kvartalspresentasjonen

– Scatec er godt posisjonert for fortsatt vekst med et bredt fornybart tilbud, fokus på høyvekstmarkeder og en velprøvd forretningsmodell. Vi modner en stor prosjektpipeline i flere fornybare teknologier og bygger videre på vår multiteknologiske evner og erfaring med å realisere komplekse prosjekter. Den nylige tildelingen av 270 megatwatt (MW) solenergi i Sør-Afrika, og det nye partnerskapet med Fertiglobe og et statlig egyptisk fond for å utvikle et 50-100 MW grønt hydrogenanlegget i Egypt er vitnesbyrd om dette, sier konsernsjef Raymond Carlsen i en kommentar.

Solenergiselskapet hadde i tredje kvartal inntekter på 1.254 millioner kroner, mot 556 millioner kroner i samme kvartal året før. Driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) endte på 767 millioner, mot 319 millioner for ett år siden.

I løpet av det seneste året har Scatec mer enn doblet sin energiproduksjon til 1.065 GWh, fra 430 GWh i samme kvartal året før.

Stigende pipeline

Scatec sendte i begynnelsen av oktober ut et resultatvarsel som førte til at aksjen dundret ned 13 prosent. Der kom det frem at Scatecs RMIPP-prosjekt i Sør-Afrika er forsinket, og at derfor selskapets vekstmål for 2021 ikke ville bli nådd.

Selskapets ambisjon var å ha 5,9 GW med prosjekter under arbeid eller ferdigstilt ved utgangen av året. I tredjekvartalsrapporten opplyser Scatec at de har en backlog av prosjekter med en samlet kapasitet på mer enn 1,9 GW, og en stigende pipeline på 13,9 GW.

