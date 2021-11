HydrogenPro slutter seg til flyprosjekt

HydrogenPro kunngjør at de vil slutter seg til Black & Veatch and Energy Vault, Inc. (Energy Vault) for å finansiere kapitalkrav for DG Fuels sitt prosjektet for bærekraftig flydrivstoff (SAF) i Louisiana, som forventes å være fullført i midten av 2022, ifølge en melding fra selskapet.

HydrogenPro tilfører tre millioner dollar gjennom et konvertibelt lån i DG Fuels' nylig gjennomførte kapitalinnhenting, som sammen med medinvestorer finansierer alle forventede kontantkrav til planlagt finansiell sluttføring.

DG Fuels forventes å hente ytterligere egenkapital og gjeld for å finansiere byggingen av produksjonsanlegget som for tiden er designet med en produksjonskapasitet på 10.355 fat pr. dag. Dette vil igjen kreve en vannelektrolysekapasitet på opptil 839 megawatt (MW), med HydrogenPro som den eksklusive leverandøren, noe som er en betydelig økning sammenlignet med de 120 MW som tidligere ble annonsert, opplyses det i meldingen.

Prosjektet går videre med tildeling av nøkkelkontrakter og prosjekteringsplaner. DG Fuels forventer at SAF-anlegget skal tas i bruk innen 2025.