Ved børsslutt torsdag kunngjorde BW Offshore at selskapet ville utforske muligheten for å selge 20 millioner aksjer, eller rundt 7,8 prosent, i BW Energy.

Rett før midnatt ble det kjent at et salg av 20 millioner aksjer var gjennomført. Aksjene ble solgt til 28,00 kroner pr. stykk, godt under BW Energys sluttkurs på 33,30 kroner torsdag.

Med BW Energys sluttkurs torsdag ville BW Offshore fått 666 millioner kroner. Salgskursen på 28 kroner gir 560 millioner kroner i salgsproveny.

Fredag handles BW Energy-aksjen kraftig ned på Oslo Børs, til rundt 28 kroner.

Etter salget har BW Offshore drøyt 70,8 millioner aksjer igjen i BW Energy, som tilsvarer en 27,5 prosents eierandel. Det er inngått en seksmåneders lockup-avtale for disse, opplyses det.

Fokus på kjernevirksomhet

BW Offshore opplyser at selskapet er svært fornøyd BW Energys utvikling til å bli et solid og uavhengig lete- og produksjonsselskap etter utskillelsen i februar 2020, men at det nå vil selge deler av sin beholdning i BW Energy for å fokusere på vekst innen egne kjerneområder.

KJØPTE FOR 2 MILL.: BW Energy-sjef Carl K. Arnet. Foto: Iván Kverme

Nettoprovenyet fra BW Energy-salget er øremerket vekstmuligheter innen energiinfrastruktur, inkludert FPSO-er og fornybar energi, men også generelle selskapsformål.



BW Group, som før transaksjonen eide rundt 35 prosent i BW Energy og 49,9 prosent i BW Offshore, kjøpte 5,96 millioner av aksjene. Det utgjør rundt 166,9 millioner kroner, eller cirka 20 millioner dollar, som BW Group hadde forpliktet seg til å kjøpe for i forkant.

BW Energy-sjef Carl K. Arnet kjøpte 71.428 av aksjene, for tilsammen cirka 2 millioner kroner.

Citigroup Global Markets og Pareto Securities bisto BW Offshore med salget.