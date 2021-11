Zenith femdobler etter brønnoverhaling

Etter gjennomførte workover-arbeider ved brønnen tidligere denne måneden, har Zenith Energy nå oppnådd en strømningshastighet på 124 fat olje pr. dag ved Robbana-1 (ROB-1) i Tunisia.

Videre opplyser selskapet at det venter en produksjonsrate stabilisert til cirka 100 fat olje pr. dag, så snart produksjonen er optimalisert.

Før workorver-arbeidene var produksjonen fra brønnen rundt 20 fat om dagen.

– Vi er veldig fornøyde med resultatet av vårt første operasjonelle engasjement i Tunisia, kommenterer Zenith Energy-sjef Andrea Cattaneo.

Han tilføyer at workover-arbeidene ble utført på budsjett, uten hendelser, og at selskapets totale produksjon med ROB-1-brønnen utvides til cirka 650 fat oljeekvivalenter pr. dag netto, det høyeste nivået til nå for selskapet.

ROB-1-brønnen ligger i Robbana-lisensen i Tunisia.