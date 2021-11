Kaster 1,7 grønne milliarder på 25 prosjekter

FNs klimakonferanse i Glasgow, COP26, er i full gang. Verdensledere, toppolitikere, milliardærer, klimaentusiaster og mange andre skal diskutere hvordan verden skal løse klimakrisen i årene fremover.

Hverken Russland eller Kina deltar, men en tredje verdensmakt, USA, er på plass, og er den eneste av de tre som har sluttet seg til 2050 som horisonten for klimatiltakene.

Samtidig som klimadiskusjonene begynner for fullt i Skottland har energidepartementet i USA (DOE) lansert at det vil finansiere 199 millioner dollar, cirka 1,7 milliarder kroner, fordelt på 25 prosjekter for å redusere utslipp fra biler og lastebiler, melder Reuters.

Målet med finansieringen er å få flere renere biler og lastebiler på veien, inkludert langtransport, ved å utvikle batterier og hydrogenteknologi. Tiltakene skal også hjelpe til med å bedre infrastrukturen for lading av elkjøretøy.

Annonseringen er tråd med energidepartementets mål, satt av president Joe Biden, om at nullutslippskjøretøy skal stå for halvparten av det amerikanske salget i 2030.