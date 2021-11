Har tapt 572 mill. på nesten to år

Omsetningen til Hexagon Purus vokste 96 prosent i tredje kvartal, til 103,27 millioner kroner, sammenlignet med tredje kvartal i fjor. EBITDA kom inn på minus 80,15 millioner kroner, mot negative 24,76 millioner kroner.

Omsetningen for de første ni månedene vokste 69 prosent til 249 millioner kroner, mot 147 millioner i samme periode i fjor. Oppgangen er drevet av økt distribusjon, transittbusser og romfartsvirksomhet.

I løpet av kvartalet inngikk selskapet en avtale om å kjøpe opp Wystrach, det ble begynt byggeaktivitet ved produksjonsfasiliteten i Kelowna i Canada, samt at hydrogendistribusjonen og bussaktiviteten var robust, ifølge kvartalsrapporten.

I tillegg har det også mottatt en ordre fra en ledende gassdistributør for å levere type 4 hydrogensylindere, og en bestilling på elektriske gårdsbiler med hydrogenceller fra en nord-amerikansk kunde.

Til tross for at omsetningen nesten doblet seg i kvartal endte selskapet med et resultat før skatt på minus 95,94 millioner kroner. Så langt i år har selskapet tapt 264,42 millioner før skatt.

I fjor tapte selskapet 308,02 millioner kroner, så totalt har selskapet tapt 572,44 millioner kroner de siste syv kvartalene.

Venter vekst i fjerde kvartal

Ifølge rapporten venter Hexagon Purus at omsetningen til neste kvartal vil ha en utvikling på linje med tredje kvartal, før effektene av Wystrach-oppkjøpet.

Det vil være flere vekstinitiativer, som oppbygging av organisasjonen og produksjonskapasitet, og selskapet er inne i en fase der det skal investeres. Investeringene kommer til å påvirke lønnsomheten på kort- og mellomlang sikt, fremgår det av rapporten.

Av rapporten fremgår det også at Wystrach-oppkjøpet vil bli gjennomført i neste kvartal og konsolideres i de finansielle resultatene.

Les hele kvartalsrapporten her.

Hexagon Purus tredje kvartal (Mill. kr.) 3. kv./21 3. kv./20 Driftsinntekter 103,27 52,70 Driftsresultat −95,96 −31,32 Resultat før skatt −95,94 −42,85 Resultat etter skatt −109,26 −61,29