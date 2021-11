Vestas i motvind – kutter guidingen

Vestas Wind Systems fikk et driftsresultat på 206 millioner euro i tredje kvartal 2021, av en omsetning på 5.538 millioner euro, går det frem av selskapets kvartalsrapport onsdag.

Det var på forhånd ventet et driftsresultat på 332 millioner euro og en omsetning på 5.260 millioner euro, ifølge konsensus fra Infront.

Vestas nedjusterer forventningene til driftsmargin før spesielle poster i 2021 til rundt 4 prosent, fra tidligere guiding på 5-7 prosent.

Selskapet skriver at ustabilitet i tilbudskjeden sammen med kostnadsinflasjon forårsaket av pandemien fortsetter å påvirke vindkraftindustrien.

«Spesielt over de siste par månedene har Vestas blitt ytterligere påvirket av akselererende kostnadsinflasjon innen transport av råmaterialer i tillegg til mangel på komponenter», skriver selskapet, og peker videre på at det er med bakgrunn i dette at de nå justerer guidingen for resten av året.

Vestas venter fortsatt en omsetning på 15,5-16,5 milliarder euro for 2021, og opprettholder også guidingen for totale investeringer på under 1 milliard euro.