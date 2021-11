Skal by på norsk havvind – øyner 4,5GW

Franske TotalEnergies, spanske Iberdrola og Norsk Havvind har dannet et konsortium for å delta i anbud for flytende og bunnfast havvind i Norge med 4,5GW totalkapasitet fordelt på to prosjekter i Sør-Norge, går det frem av en melding fra TotalEnergies onsdag.

Norsk Havvind er en nyetablert, uavhengig prosjektutvikler innen offshore vind, med Valinor som majoritetseier og Peder Sortland som toppsjef.