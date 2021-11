Ny havvindkontrakt for Aqualisbraemar

Offshore Wind Consultants, som er et heleid datterselskap av Aqualisbraemar, har blitt tildelt en «stor» kontrakt for ingeniørtjenester til et havvindsutviklingsprosjekt på den britiske kontinentalsokkelen med Gem Wind, som er et joint venture mellom TotalEnergies og Simply Blue Group.

Kontrakten er for en periode på om lag 3 år, opplyses det.

Aqualisbraemar definerer en «stor» kontrakt til å være verdt mellom 4 og 7 millioner dollar.