Onsdag la vindturbin giganten Vestas Wind Systems frem en kvartalsrapport for tredje kvartal som uroet markedet og sendte aksjen ned over 18 prosent til 218 kroner ved børsslutt i København.

I forbindelse med resultatfremleggelsen benyttet selskapet anledningen til å nedjustere forventningene til driftsmarginen for 2021 for andre gang i år. Årsaken skal være en kombinasjon av logistikkaos og økte råvarepriser, problemer de venter vil vedvare et godt stykke ut i 2022.

I kjølvannet av resultatraset har flere meglerhus nedjustert sine kursmål, Bank of America har sågar nedjustert oppfatningen til nøytral, og peker nettop på at selskapet ikke var så skjermet fra kostnadsinflasjon og logistikkutfordringer som tidligere antatt.

– Volatilitet i forsyningskjeden neste år, kombinert med lavere volumer i USA kan by på problemer med å bedre marginene, noe som vil kunne få en negativ effekt på selskapsverdien, tross sterke vekstutsikter på langsikt, skriver storbanken i en oppdatering.

Bank of America nedjusterer synet på aksjen fra «kjøp» til «nøytral» og senker kursmålet fra 260 til 230 kroner.

SEB opprettholder «hold»-anbefalingen, men kutter kursmålet fra 270 til 235 kroner.

Nordea anbefaler fremdeles «hold», men reduserer kursmålet fra 240 til 235 kroner

Carnegie mener fortsatt du skal selge aksjen, og kapper kursmålet fra 220 kroner til 175 kroner.

Kepler Cheuvreux derimot opprettholder kjøpsanbefalingen, men reduserer kursmålet med 5 kroner til 275 kroner.

Både styremedlem Eva Berneke og adm. direktør Henrik Andersen benyttet anledningen til å kjøpe aksjer på lavere nivåer onsdag. Mens Berenke kjøpte 4.000 aksjer til 236,10 kroner, kunne Andersen kjøpe 3.000 aksjer til 224,70 kroner

Torsdag ettermiddag har aksjen forsiktig begynt å klatre oppover igjen, med 2 prosent til 220 kroner.