Aker Offshore Wind, Ocean Winds og Statkraft har signert en samarbeidsavtale om å by på, utvikle, bygge og drive en havvindpark og tilknyttet infrastruktur for Utsira Nord-lisensen i Norskehavet, går det frem av en børsmelding fredag morgen.

Partnerne, som eier like mye hver, vil levere inn en søknad til norske myndigheter.

– Sammen med Ocean Winds og Statkraft har vi dannet et partnerskap som kan flytte grenser for offshore flytende vind og å utvikle nye verdikjeder for norsk industri, sier Kristian Røkke, styreleder i Aker Offshore Wind og konsernsjef i Aker Horizons, i en kommentar.

Utsira Nord, som ligger utenfor kysten av Haugesund, er ifølge meldingen kjent for sine konsistent sterke vinder.