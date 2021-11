Hydro inngår hydrogen-avtale med Shell

Hydro Havrand og Shell har signert en intensjonsavtale (MOU) for å sammen produsere grønn hydrogen i tilknytning til Shell og Norsk Hydros egne fabrikker, opplyses det i en børsmelding.

Det heter videre i meldingen at de to selskapene har påbegynt utviklingsarbeidet og at de først vil se på mulighetene for å tilby hydrogenløsninger til egne fabrikker – men med intensjon om å skalere opp anleggene og tilby til andre lokasjoner.

– Hydro ser på grønn hydrogen som en måte å redusere aluminiumets karbonavtrykk ytterligere, men det er også en forretningsmulighet på egne fordeler i den pågående avkarboniseringen av økonomien, sier Arvid Moss, Hydros konserndirektør for energi.