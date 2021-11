Har entret fornybar-markedet i Mexico

MPC Energy Solutions har entret det meksikanske fornybarenergi-markedet med kjøpet av Los Santos Solar I, opplyses det i en børsmelding.

Solcelle-prosjektet som er lokalisert i Ahumada i Chihuahua har vært i full drift siden 2017 og har en installert kapasitet på 15,8 MWp. Prosjektet er inkludert i MPC Energy Solutions sin allerede kommuniserte ordrebok.

Los Santos Solar I har ifølge selskapet potensialet til å bli utvidet til om lag 90 MWp, og det er blitt signert en ROFR-avtale med utvikleren (Right of First Refusal). Utvidelsen kan være klart til bygging i 2023.