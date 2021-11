Utfordrende seismikkmarked sendte Carbon Transition rett ned

Carbon Transition fikk et driftsresultat på minus 3,1 millioner dollar i tredje kvartal 2021, sammenlignet med 2,4 millioner dollar samme periode året før.

EBITDA ble 0,6 millioner dollar, mot 23,5 millioner i fjorårets tredje kvartal.

Ettersom flere sektorer går gjennom massive endringer i den pågående energiomstillingen, vurderer selskapet kontinuerlig flere interessante investeringsmuligheter.

Når det gjelder den eldre seismiske multiklientvirksomheten, er selskapet i pågående diskusjoner med potensielle kunder, og de fortsetter å være optimistiske til salg av datasettene for Norge og Egypt.

Selskapet skriver videre at det seismiske kontraktmarkedet fortsatt utfordrende, selv om det forventes en økning i aktiviteten for sommersesongen i 2022. Selskapet fortsetter derfor arbeidet med å effektivisere kostnadene og lete etter strategiske løsninger for sin OBN-virksomhet.

Les hele kvartalsrapporten her.