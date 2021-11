Otovo har lagt inn bud på selskap

Otovo legger inn bud på samtlige aksjer i European Distributed Energy Assets (EDEA) med ønske om oppgjør i Otovo-aksjer, opplyses det i en børsmelding.

Aksjonærene i EDEA vil bli tilbudt 1,7 aksjer i Otovo for hver aksje i EDEA.

Otovo har kurs 24,796 kroner pr aksje i tilbudet pr 8.november 2021, hvilket verdsetter Otovo til 2,64 milliarder kroner. Videre verdsetter tilbudet fremlagt for aksjonærene i EDEA en aksjekurs for EDEA på 42,15 kroner pr aksje – hvilket medfører at selskapet verdsettes til 271,4 millioner.

Ved lansering av budet støtter 52,66 prosent av aksjonærene i EDEA budet, og uavhengige styremedlemmer i EDEA anbefaler budet, ifølge meldingen.